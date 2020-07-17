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Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус в Украине: третий день выявили более 800 новых случаев COVID-19

Коронавирус в Украине: третий день выявили более 800 новых случаев COVID-19
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф
Уже третий день в Украине диагностируют более 800 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных выявили во Львовской, Ровенской, Харьковской областях и Киеве.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 17 июля зафиксировали еще 809 случаев коронавирусной болезни.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 11 больных. Число выздоровевших снова превысило число заболевших - 838.

Об этом свидетельствуют данные карты мониторинга болезни в Украине и мире Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего зараженных виявили во Львовской области (за сутки - 132, всего заболевших - 7 754), в Киеве (за сутки - 76, всего заболевших - 6 689).

Всего в Украине с начала эпидемии коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 57 264, умерли - 1 456, побороли болезнь - 29 769. На сегодня число активных случаев составляет 26 039.

Как сообщалось, вчера, 16 июля, сообщалось о 848 новых случая коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавируса в Украине и мире на 17.07.2020

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины на 17 июля:

  • Винницкая область - 2253

  • Волынская область - 3188

  • Днепропетровская область -1174

  • Донецкая область - 781

  • Житомирская область - 1580

  • Закарпатская область - 4229

  • Запорожская область - 658

  • Ивано-Франковская область - 3309

  • Кировоградская область -  677

  • Киев - 6689

  • Киевская область - 3184

  • Львовская область -  7754

  • Луганская область - 100

  • Николаевская область - 504

  • Одесская область - 2435

  • Полтавская область - 347

  • Ровенская область - 4940

  • Сумская область - 352

  • Тернопольская область - 2358

  • Харьковская область - 2909

  • Херсонская область - 207

  • Хмельницкая область - 942

  • Черновицкая область - 5262

  • Черкасская область - 800

  • Черниговская область - 632

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в мире на сегодняшний день коронавирусной болезнью заразились почти 14 миллионов человек. Лидерами по заболеваемости остаются такие страны, как США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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