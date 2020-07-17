Коронавирус в Украине: третий день выявили более 800 новых случаев COVID-19

Уже третий день в Украине диагностируют более 800 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных выявили во Львовской, Ровенской, Харьковской областях и Киеве.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 17 июля зафиксировали еще 809 случаев коронавирусной болезни.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 11 больных. Число выздоровевших снова превысило число заболевших - 838.

Об этом свидетельствуют данные карты мониторинга болезни в Украине и мире Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего зараженных виявили во Львовской области (за сутки - 132, всего заболевших - 7 754), в Киеве (за сутки - 76, всего заболевших - 6 689).

Всего в Украине с начала эпидемии коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 57 264, умерли - 1 456, побороли болезнь - 29 769. На сегодня число активных случаев составляет 26 039.

Как сообщалось, вчера, 16 июля, сообщалось о 848 новых случая коронавируса.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины на 17 июля:

Винницкая область - 2253

Волынская область - 3188

Днепропетровская область -1174

Донецкая область - 781

Житомирская область - 1580

Закарпатская область - 4229

Запорожская область - 658

Ивано-Франковская область - 3309

Кировоградская область - 677

Киев - 6689

Киевская область - 3184

Львовская область - 7754

Луганская область - 100

Николаевская область - 504

Одесская область - 2435

Полтавская область - 347

Ровенская область - 4940

Сумская область - 352

Тернопольская область - 2358

Харьковская область - 2909

Херсонская область - 207

Хмельницкая область - 942

Черновицкая область - 5262

Черкасская область - 800

Черниговская область - 632

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в мире на сегодняшний день коронавирусной болезнью заразились почти 14 миллионов человек. Лидерами по заболеваемости остаются такие страны, как США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.