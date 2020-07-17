Коронавирус в Украине: третий день выявили более 800 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы, 17 июля зафиксировали еще 809 случаев коронавирусной болезни.
За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 11 больных. Число выздоровевших снова превысило число заболевших - 838.
Об этом свидетельствуют данные карты мониторинга болезни в Украине и мире Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего зараженных виявили во Львовской области (за сутки - 132, всего заболевших - 7 754), в Киеве (за сутки - 76, всего заболевших - 6 689).
Всего в Украине с начала эпидемии коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 57 264, умерли - 1 456, побороли болезнь - 29 769. На сегодня число активных случаев составляет 26 039.
Как сообщалось, вчера, 16 июля, сообщалось о 848 новых случая коронавируса.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины на 17 июля:
Винницкая область - 2253
Волынская область - 3188
Днепропетровская область -1174
Донецкая область - 781
Житомирская область - 1580
Закарпатская область - 4229
Запорожская область - 658
Ивано-Франковская область - 3309
Кировоградская область - 677
Киев - 6689
Киевская область - 3184
Львовская область - 7754
Луганская область - 100
Николаевская область - 504
Одесская область - 2435
Полтавская область - 347
Ровенская область - 4940
Сумская область - 352
Тернопольская область - 2358
Харьковская область - 2909
Херсонская область - 207
Хмельницкая область - 942
Черновицкая область - 5262
Черкасская область - 800
Черниговская область - 632
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в мире на сегодняшний день коронавирусной болезнью заразились почти 14 миллионов человек. Лидерами по заболеваемости остаются такие страны, как США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.