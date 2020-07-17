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Пятница, 17.07.2020
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Пандемия: в мире выявили почти 14 миллионов случаев COVID-19

Пандемия: в мире выявили почти 14 миллионов случаев COVID-19
08:42 Сегодня Телеграф
17 июля в мире было зарегистрировано почти 14 миллионов инфицированных COVID-19 и почти 600 тысяч умерших. Во всем мире преодолели болезнь с начала пандемии более 8 миллионов.

По состоянию на утро пятницы, 17 июля, в мире диагностировали 13 952 406 случаев коронавирусной болезни.

Всего с начала пандемии скончались 592 757 человек, преодолели болезнь 8 284 285 больных.

Статистика коронавируса 17.07.2020

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по странам мира и ведет статистику заболевания.

На сегодняшний день число больных COVID-19 составляет 5 075 364. Больше всего больных зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, Росии и Перу

Статистика коронавируса по странам 17.07.2020

В десятку самых зараженных стран входят: 

  • США - 3 695 025

  • Бразилия - 2 014 738

  • Индия - 1 005 637

  • Россия - 752 797

  • Перу - 341 586

  • ЮАР - 324 221

  • Мексика - 324 041

  • Чили - 323 698

  • Испания  - 305 935

  • Великобритания - 292 552

Украина занимает 35 место в списке и находится между Кувейтом и ОАЭ. За 15 июля в Украине диагностировали 848 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии подтвердили 56 455 случая.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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