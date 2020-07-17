Пандемия: в мире выявили почти 14 миллионов случаев COVID-19

По состоянию на утро пятницы, 17 июля, в мире диагностировали 13 952 406 случаев коронавирусной болезни.
Всего с начала пандемии скончались 592 757 человек, преодолели болезнь 8 284 285 больных.
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по странам мира и ведет статистику заболевания.
На сегодняшний день число больных COVID-19 составляет 5 075 364. Больше всего больных зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, Росии и Перу
В десятку самых зараженных стран входят:
США - 3 695 025
Бразилия - 2 014 738
Индия - 1 005 637
Россия - 752 797
Перу - 341 586
ЮАР - 324 221
Мексика - 324 041
Чили - 323 698
Испания - 305 935
Великобритания - 292 552
Украина занимает 35 место в списке и находится между Кувейтом и ОАЭ. За 15 июля в Украине диагностировали 848 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии подтвердили 56 455 случая.