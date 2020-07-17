Кличко: В следующем году планируется капремонт Майдана Независимости и Крещатика

Со слов мэра Киева, пранируется осуществление капремонта Майдана Независимости и главной столичной улицы Крещатик.
Данный проект запланирован на 2021 год, на данный момент ведется проектирование нового вида этих объектов.
Кличко заявил, что на Майдане Независимости в планах сперва замена гранитного покрытия и установка нового освещения.
Также планируется осуществление реконструкции лифтов в подземных переходах на Майдане и к тому же обсустройство наземных пешеходных переходов на пересечении с ул. Михайловской.
Мэр добавил, что сами проекты капремонтов Крещатика и Майдана Независимости будут приняты после завершения их разработки.
Ранее сообщалось, что сотрудники "Киевавтодора" завершают средний ремонт покрытия улице Оболонской. В связи в этим в столице частично ограничат движение транспорта.
Также сообщалось, что, 16 июля, на Обуховском шоссе в направлении Киева водитель автомобиля Audi Q7 пытался наехать на группу велосипедистов.
В столице за минувшие сутки, 16 июля, коронавирус диагностировали еще у 76 киевлян. На сегодня в Киеве уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.