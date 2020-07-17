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Кличко: В следующем году планируется капремонт Майдана Независимости и Крещатика

Кличко: В следующем году планируется капремонт Майдана Независимости и Крещатика
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Виталий Кличко рассказал о планах капитально отремонтировать главную улицу Киева Крещатик и Майдан Независимости в следующем году, сейчас продолжается проектирование объектов. Об этом он сообщил во время брифинга.

Со слов мэра Киева, пранируется осуществление капремонта Майдана Независимости и главной столичной улицы Крещатик.

Данный проект запланирован на 2021 год, на данный момент ведется проектирование нового вида этих объектов.

Кличко заявил, что на Майдане Независимости в планах сперва замена гранитного покрытия и установка нового освещения.

Также планируется осуществление реконструкции лифтов в подземных переходах на Майдане и к тому же обсустройство наземных пешеходных переходов на пересечении с ул. Михайловской.

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Мэр добавил, что сами проекты капремонтов Крещатика и Майдана Независимости будут приняты после завершения их разработки.

Ранее сообщалось, что сотрудники "Киевавтодора" завершают средний ремонт покрытия улице Оболонской. В связи в этим в столице частично ограничат движение транспорта.

Также сообщалось, что, 16 июля, на Обуховском шоссе в направлении Киева водитель автомобиля Audi Q7 пытался наехать на группу велосипедистов.

В столице за минувшие сутки, 16 июля, коронавирус диагностировали еще у 76 киевлян. На сегодня в Киеве уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Виталий Кличко, Киев, Украина, КГГА.

Автор:

Телеграф
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