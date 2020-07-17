В Киеве от коронавируса выздоровело рекордное количество людей

В столице за минувшие сутки, 16 июля, коронавирус диагностировали еще у 76 киевлян. На сегодня в Киеве уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве по состоянию на утро пятницы, 17 июля, выявили еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки от болезни вылечилось рекордное количество людей - 160 человек.

Об этом в своем Тelegram - канале сообщил городской голова Виталий Кличко.

Семь человек госпитализировали в больницы, другие - на самоизоляции, лечатся под контролем врачей. О летальных исходах болезни за последние сутки не сообщается.

Среди заболевших:

26 женщин - в возрасте от 18 до 83 лет

42 мужчины - в возрасте от 18 до 84 лет

8 детей - 5 девочек от 11 месяцев до 13 лет и 3 мальчика от 3 месяцев до 3 лет

Всего за время эпидемии коронавирус в Киеве выявили в 6 689 человек, вылечились - 2 320 жителей Киева.

Как сообщил Кличко, больше всего случаев заражения зафиксировали в Днепровском (13) и Деснянском (11) районах. В Соломенском и Шевченковском районах - по 9 случаев.

Напомним, в Украине на утро пятницы диагностировали еще 809 случаев коронавирусной болезни. С начала эпидемии в стране от COVID-19 скончались 1456 (за минувшие сутки - 11). Больше всего случаев выявили во Львовской, Харьковской и Ровенской областях.