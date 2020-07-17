Новая карта Украины: Рада проголосовала за сокращение количества районов

Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых.

Сегодня, 17 июля, Верховная Рада проголосовала за постановление "О создании и ликвидации районов".

За "новые районы" проголосовали 238 народных депутатов.

Согласно документу:

существующие 490 районов ликвидируются и появятся 136 новых;

границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района;

выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся;

ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Что касается расходов из бюджета, то образование новых районов не требует дополнительных расходов. По предварительным оценкам, уменьшение количества районных советов приведет к снижению расходов местных (районных) бюджетов: в 2021 году - на 1,4 млрд грн, в 2022 году - на 1,4 млрд грн, а в 2023 году - на 1,5 млрд грн.

Как сообщалось, правительство Украины перешло к следующему этапу реформы децентрализации - на региональный уровень.

Против сокращение районов во многих регионах протестуют районные рады и местные органы самоуправления, так как считают, что укомкплектация районов повлечет за собой отток финансов.