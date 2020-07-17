Cтудент в прошлом бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци

Дмитрий Романюк, бросивший яйцо в 2004 году в то время еще премьера Виктора Януковича, теперь возглавил одно из управлений УЗ. Об этом сообщили в НВ.

Сейчас Управление Романюка отвечает за отношения с органами государственных властей.

У него имеется 2 высших образований, также мужчина является кандидатом экономических наук.

В прошлом году в ноябре министр инфраструктуры Владислав Криклий выставил совместное фото с Дмитрием Романюком и заявил, что тот теперь является замом председателя ОГА в Ивано-Франковске.

Видео 2004 года, на котором кинули яйцо в Януковича

Сам Криклий описал Романюка как очень светлого, умного и принципиального. Он был уверен что люди еще услышат о нем значительно больше как об эффективном менеджере.

Также сообщалось, что 17 июля, Верховная Рада проголосовала за постановление "О создании и ликвидации районов". Соответствующие постановление №3650 опубликовано на сайте Верховной Рады.

Ранее сообщалось что Виталий Кличко рассказал о планах капитально отремонтировать главную улицу Киева Крещатик и Майдан Независимости в следующем году, сейчас продолжается проектирование объектов. Об этом он сообщил во время брифинга.