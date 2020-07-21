В Болгарии продолжаются протесты: люди требуют отставки правительства

В городах Болгарии проходят многотысячные акции протеста. Демонстранты призывают правительство уйти в отставку, пересмотреть экономический курс страны и контроль за азартным бизнесом.

Тысячи людей требуют отставки болгарского правительства у здания Народного собрания (парламента) страны в Софии, сообщает в понедельник Болгарское национальное радио.

Протестующие недовольны экономической политикой кабинета, в частности, мерами контроля за бизнесом.

К акции протеста присоединились и люди, требующие внесения изменений в закон об азартных играх.

В районе усилено присутствие сил правопорядка. Затруднено движение автотранспорта.

Менее многочисленные антиправительственные акции протеста прошли в понедельник и в других городах Болгарии - Благоевграде, где собравшиеся требовалитакже отставки главного прокурора, Бургасе, Варне, Велико Тырново, Добриче, Пазарджике, Смоляне, Старой Загоре и Ямболе.

Как сообщалось, массовые протесты и демонстрации в Болгарии начались 9 июля после обысков в администрации президента. Начались допросы и задержания, связанные с расследование коррупционных дел и разглашения гостайны.

11 июля президент Болгарии Румен Радев назвал правительство мафией и призвал его уйти в отставку.