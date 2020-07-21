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1,8 трлн евро: На саммите ЕС согласовали план по спасению экономики

1,8 трлн евро: На саммите ЕС согласовали план по спасению экономики
09:48 Сегодня Телеграф
Лидеры Евроосюза согласовали план спасения экономики 1,8 триллиона евро. В Совете ЕС отметили, что переговоры продолжались 90 часов и увенчались успехом.

Лидеры ЕС рано утром во вторник достигли договоренности о фонд восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и следующий долгосрочный бюджет ЕС объемом более 1 трлн евро.

О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник – на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что, хотя ЕС часто обвиняют в том, что он делает "слишком мало, слишком поздно", на этот раз это обвинение не может остаться в силе.

Фонд восстановления ЕС, который будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов, будет присоединен до нового семилетнего бюджета в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро.

Напомним, пандемия коронавируса существенно ударила по мировой экономике. Руководство Евросоюзо обеспокоенно стремительными темпами безработицы в ЕС .

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Все по теме:

ЕС, Саммит ЕС, Коронакризис.

Автор:

Телеграф
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