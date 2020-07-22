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Эрдоган рассказал, когда войска Турции покинут Сирию

Эрдоган рассказал, когда войска Турции покинут Сирию
Обновлено 06:56 Сегодня Телеграф
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи для турецкого телевидения пообещал сохранить военное присутствие в Сирии до установления в стране мира и безопасности.

"Мы будем продолжать оставаться в этой стране до тех пор, пока сирийский народ не получит свободу, мир и безопасность", - приводит DW слова Эрдогана. 

Во время выступления, он также раскритиковал результаты прошедших накануне выборов в сирийский парламент. 

Так, в своей речи Эрдоган обозначил их, как "так называемые", чем дал понять, что официальная Анкара не станет их признавать. 

Выборы в парламент прошли в воскресенье, 19 июля, на подконтрольной режиму Асада части Сирии. За прошедшие девять лет гражданской войны, это уже третьи парламентские выборы.

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Международные наблюдатели не ожидают результата, кроме победы правящей партии, так как оппозиционные силы к выборам не были допущены. 

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Все по теме:

Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган.

Автор:

Телеграф
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