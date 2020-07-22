Эрдоган рассказал, когда войска Турции покинут Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи для турецкого телевидения пообещал сохранить военное присутствие в Сирии до установления в стране мира и безопасности.

"Мы будем продолжать оставаться в этой стране до тех пор, пока сирийский народ не получит свободу, мир и безопасность", - приводит DW слова Эрдогана.

Во время выступления, он также раскритиковал результаты прошедших накануне выборов в сирийский парламент.

Так, в своей речи Эрдоган обозначил их, как "так называемые", чем дал понять, что официальная Анкара не станет их признавать.

Выборы в парламент прошли в воскресенье, 19 июля, на подконтрольной режиму Асада части Сирии. За прошедшие девять лет гражданской войны, это уже третьи парламентские выборы.

Международные наблюдатели не ожидают результата, кроме победы правящей партии, так как оппозиционные силы к выборам не были допущены.