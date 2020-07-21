Война в Ливии: парламент Египта разрешил президенту ввести войска

Накануне президент Египта пригрозил признанному ООН правительству Ливии военными действиями. После чего, поддерживаемое мятежным генералом Халифой Хафтаром, восточное правительство дало добро на ввод египетских войск.
Как отмечается в понедельник парламент страны провел закрытое заседание посвященное обеспечению национальной безопасности в Египте и Ливии от угроз терроризма.
Подчеркивается, что участникам заседания запретили разглашать любые подробности сессии.
Как сообщают местные СМИ, 16 июля Ас-Сиси провел встречу с вождями местных племен, на которой заявил, что его страна всегда поддерживала мирное завершение гражданской войны в Ливии. Он также отметил, что введение войск в страну возможно лишь с согласия ливийского народа и решения парламента Египта.
Тем не менее, стоит отметить, что наличие разрешения парламента не является свидетельством начала военной интервенции.
Как известно, гражданская война в Ливии началась после свержения диктатора Муаммара Каддафи. Сейчас в стране фактическое двоевластие. Восточное правительство поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, также на его стороне воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Западное Правительство национального согласия (ПНС) официально признано ООН и активно поддерживается Турцией.
Египет в этой войне стоит на стороне ЛНА.