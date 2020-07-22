Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 22 июля: в Украине продлили карантин и вводят безвиз с еще шестью странами
Итоги 22 июля: в Украине продлили карантин и вводят безвиз с еще шестью странами
Грязная вода: на всех пляжах Киева запретили купатся
Грязная вода: на всех пляжах Киева запретили купатся
В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
Украинка обвинила солиста рок-группы "Пошлая Молли" в домогательстве
Украинка обвинила Кирилла Бледного в домогательстве

В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары

В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Греции на юге страны спасатели всеми силами пытаются ликвидировать масштабный лесной пожар. Об этом сообщили в Ekathimerini.

В пресс-центре спасателей заявили, что пожарные пытаются установить контроль над большими лесными пожарами в приморском поселке Кенхреи на востоке Пелопоннеса.

В издании сообщалось, что местные власти занимаются эвакуацией граждан и их детей из летнего лагеря, потому что огонь приблизился к военной базе, где хранят взрывоопасные устройства.

На данный момент нету информации о погибших и пострадавших или нанесенном ущербе.

Наводнения во Вьетнаме: не менее пяти человек стали жертвами стихии

В операции по тушению очагов возгорания привлечены более 70 пожарных, 5 вертолетов и 2 самолета. 

Отмечается, что тушение усложняется по причине сильных порывов ветра.

На место стихийного бедствия поехал руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям для координации действий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, Пожар, Лес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
02 Путин должен быть отстранен: в Хабаровске люди вышли на протест
03 СМИ: "Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований
04 В Украине продлили карантин до 31 августа
05 Места для терорризма в Украине нет: Зеленский поприветствовал освобождение заложников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Нафтогаз&quot; повышает цену на газ для населения
"Нафтогаз" повышает цену на газ для населения
Новый заместитель главы Нацбанка: кого назначил совет НБУ
Новый заместитель главы Нацбанка: кого назначил совет НБУ
В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары
В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары
В бордовом: Моника Беллуччи появилась на кинофестивале в платье Dolce &amp; Gabbana (Фото)
В бордовом: Моника Беллуччи появилась на кинофестивале в платье Dolce & Gabbana (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь