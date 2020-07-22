В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары

В Греции на юге страны спасатели всеми силами пытаются ликвидировать масштабный лесной пожар. Об этом сообщили в Ekathimerini.

В пресс-центре спасателей заявили, что пожарные пытаются установить контроль над большими лесными пожарами в приморском поселке Кенхреи на востоке Пелопоннеса.

В издании сообщалось, что местные власти занимаются эвакуацией граждан и их детей из летнего лагеря, потому что огонь приблизился к военной базе, где хранят взрывоопасные устройства.

На данный момент нету информации о погибших и пострадавших или нанесенном ущербе.

В операции по тушению очагов возгорания привлечены более 70 пожарных, 5 вертолетов и 2 самолета.

Отмечается, что тушение усложняется по причине сильных порывов ветра.

На место стихийного бедствия поехал руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям для координации действий.