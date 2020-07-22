В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары

В пресс-центре спасателей заявили, что пожарные пытаются установить контроль над большими лесными пожарами в приморском поселке Кенхреи на востоке Пелопоннеса.
В издании сообщалось, что местные власти занимаются эвакуацией граждан и их детей из летнего лагеря, потому что огонь приблизился к военной базе, где хранят взрывоопасные устройства.
На данный момент нету информации о погибших и пострадавших или нанесенном ущербе.
В операции по тушению очагов возгорания привлечены более 70 пожарных, 5 вертолетов и 2 самолета.
Отмечается, что тушение усложняется по причине сильных порывов ветра.
На место стихийного бедствия поехал руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям для координации действий.