Наводнения во Вьетнаме: не менее пяти человек стали жертвами стихии

В результате розгулявшейся непогоды, в провинции Хажанг в северной части страны по меньшей мере пыть человек погибло и двое пострадали.

В провинции Каобанг по данным властей пострадал только один житель.

Из-за наводнений не менее 500 жилищ граждан и более чем 200 гектаров сельхозугодий оказались под водой.

Очевидцы делились фото непогоды в соцсетях:

WORLD

Northern Vietnam hit by deadly floods and landslides triggered by the longest heatwave in 49 years. Over the past 3 days, heavy rains have affected northern parts of Vietnam, especially the Hà Giang Province, resulting in property damage and 5 casualties as of yesterday. pic.twitter.com/FBA9Ca3u4F

— The Thaiger (@ThaigerNews) July 22, 2020