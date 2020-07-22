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У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами
12:25 Сегодня Телеграф
Землетрясение силой 7,8 балла произошло у побережья Аляски рано утром в среду, 22 июля.

У берегов Аляски (США) на глубине примерно в 12 км произошло землетрясение силой 7,8 балла. После чего опубликовали предупреждение о цунами. Об этом сообщает американское издание CNN.

Землетрясение произошло примерно в 96 километрах (60 милях) к юго-востоку от удаленного населенного пункта Перривилл. Возможно цунами в пределах 300 километров.

"Все, что ниже 70 километров, считается мелким землетрясением", - заявили метеорологи. 

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, после землетрясения было сделано предупреждение о цунами. 

По данным экспертов, землетрясения с большей вероятностью перерастут в цунами, если они будут сильными, мелкими и будут толчковыми, а не ударными.

Землетрясения магнитудой от 7,6 до 7,8 потенциально могут привести к разрушительным цунами.

Напомним, в июне Мексику всколыхнуло разрушительное землетрясение, погибли 10 человек.

Как сообщалось, ученые провели новое исследование, результаты которого подтверждают, что мощные извержения на Солнце могут провоцировать землетрясения на Земле.

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Все по теме:

Землетрясение, Аляска, Землетрясение на Аляске.

Автор:

Телеграф
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