Впервые в истории: в Швеции женщин-священников стало больше, чем мужчин

В Швеции среди священников стало больше женщин, чем мужчин. С таким заявлением 22 июля выступила секретарь Церкви Швеции Кристина Грёнхольма, сообщает DW.

По её данным, из 3600 священников, отправляющих службы в Швеции, 1533 (или 50,1%) являются женщинами.

"С исторической точки зрения этот паритет произошел даже быстрее, чем мы предполагали ранее", - рассказала она, напомнив о докладе от 1990 года, которым предполагалось, что женщины составят половину духовенства лишь в 2090 году.

"У нас на это ушло тридцать лет", - добавила она.

Сейчас в стране многие приходы взяли за правило проводить воскресную службу так, чтобы у алтаря были два священника - мужчина и женщина.

"Поскольку мы верим, что Господь создал людей, как мужчин, так и женщин, по образу Божию, важно, чтобы мы не только говорили об этом, но и показывали это", - заявила Грёнхольма.

Лютеранская церковь Швеции разрешила женщинам отправлять службу в 1958 году. Спустя два года три женщины были возведены в сан священника.

В 1982 году парламент страны отменил норму, которая разрешала священнослужителям отказываться от сотрудничества с коллегой женского пола.