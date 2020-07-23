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Впервые в истории: в Швеции женщин-священников стало больше, чем мужчин

Впервые в истории: в Швеции женщин-священников стало больше, чем мужчин
Обновлено 03:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
В Швеции среди священников стало больше женщин, чем мужчин. С таким заявлением 22 июля выступила секретарь Церкви Швеции Кристина Грёнхольма, сообщает DW.

 По её данным, из 3600 священников, отправляющих службы в Швеции, 1533 (или 50,1%) являются женщинами. 

"С исторической точки зрения этот паритет произошел даже быстрее, чем мы предполагали ранее", - рассказала она, напомнив о докладе от 1990 года, которым предполагалось, что женщины составят половину духовенства лишь в 2090 году. 

"У нас на это ушло тридцать лет", - добавила она.  

Сейчас в стране многие приходы взяли за правило проводить воскресную службу так, чтобы у алтаря были два священника - мужчина и женщина. 

"Поскольку мы верим, что Господь создал людей, как мужчин, так и женщин, по образу Божию, важно, чтобы мы не только говорили об этом, но и показывали это", - заявила Грёнхольма.

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Лютеранская церковь Швеции разрешила женщинам отправлять службу в 1958 году. Спустя два года три женщины были возведены в сан священника. 

В 1982 году парламент страны отменил норму, которая разрешала священнослужителям отказываться от сотрудничества с коллегой женского пола.

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Все по теме:

Швеция, Религия, Христианство, Равноправие.

Автор:

Телеграф
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