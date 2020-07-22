Коронавирус в Днепропетровской области: COVID-19 нашли у 15 священников

На Днепропетровщине у 15 священнослужителей обнаружили COVID-19. Такая информация обнародована на сайте Днепровского областного совета.

Отмечается, что в период с 17 июля зарегистрировано 15 случаев инфицирования среди священников в пяти отделениях религиозной организации. Шестерых из них госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

"Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения болезни среди священников и прихожан. Ведь только по первому заболевшему во время служб в Днепре и Петропавловке за две недели могли принимать участие более двух тысяч человек", - отметил руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб.

В свою очередь глава Днепровского облсовета Святослав Олейник призвал руководителей всех религиозных организаций обеспечить выполнение противоэпидемиологических требований: использовать индивидуальные средства защиты, отстранить заболевших священников от участия в богослужениях и от контактов с окружающими, регулярно проводить дезинфекцию.

Также рекомендуется проводить мероприятия либо на открытом воздухе, либо при условии пребывания не более одного человека на 5 кв.м.

В Днепропетровской области за последние сутки обнаружили 36 новых случаев коронавирусной инфекции. 29 в Днепре, 3 - в Кривом Роге, по одному - в Каменском, Новомосковске, Павлограде и Петропавловском районе.

Всего в области зафиксировано 1260 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 1067 человек уже выздоровели, 25 - умерли.

Всего в Украине уже более 60 тыс. обнаруженных случаев инфицирования. За прошедшие сутки COVID-19 нашли у 829 человек. В лидерах по заболеваемости остаются Киев и Львовщина.