Скачать
Четверг, 23.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности
Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности
"Противоречат международному праву": Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока 2"
Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока 2"
В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
Европейский телескоп Very Large Telescope запечатлел "второе Солнце" (Фото)
Европейский телескоп Very Large Telescope запечатлел "второе Солнце" (Фото)

"Противоречат международному праву": Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока 2"

"Противоречат международному праву": Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока 2"
Обновлено 05:36 Сегодня Телеграф
В Германии заявили, что угроза санкций США против фирм, причастных к строительству газопровода "Северный поток 2", является "несовместимой с международным правом". Об этом 22 июля заявила глава Минобороны ФРГ и руководитель правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью DW.

"Когда мы говорим об угрозах санкций со стороны США, у правительства ФРГ есть очень четкая позиция, которая гласит, что они не соответствуют международному праву ", - сообщила она, добавив, что вопрос о строительства газопровода будет обсуждаться с партнерами по ЕС и НАТО.  

"Да, существуют опасения, что Германия окажется слишком зависимой от поставок российского газа, но эту проблему мы можем решить. То же касается проблем и обоснованных интересов Украины и Польши, которые должны быть согласованы в контрактах", - добавила глава ХДС. 

20 июля Палата представителей Конгресса США  поддержала поправку, предусматривающую введение санкций против лиц и компаний, которые могут помочь завершить строительство российского газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". 

Поправка вносит изменения в оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год, который в США начнется 1 октября 2020. Она получила единогласную поддержку. 

Глава Пентагона поговорил с министром обороны Греции о пагубном влиянии РФ на южную Европу

В поправке, в частности, говорится о применении ограничительных мер в отношении иностранных лиц, способствующих продаже, аренде или предоставлении судов-трубоукладчиков, которые могут быть привлечены к строительству указанных газопроводов.   

Добавим, что для вступления новых санкций в силу, оборонный бюджет должен пройти через голосование в Сенате, а затем получить подпись президента. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, США, Северный поток-2, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 22 июля: в Украине продлили карантин и вводят безвиз с еще шестью странами
02 Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс
03 В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
04 Ночной жор: что происходит с телом, когда вы едите на ночь
05 Ливерпуль - Челси: Салах выйдет в старте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: США сделали больше тестов на COVID-19, чем любая другая страна
Трамп: США сделали больше тестов на COVID-19, чем любая другая страна
В мире уже 15 миллионов человек заболели COVID-19
В мире уже 15 миллионов человек заболели COVID-19
Взрыв в Афганистане: погибло семеро полицейских
Взрыв в Афганистане: погибло семеро полицейских
Рецепт дня: Капуста, тушенная с баклажанами и сосисками
Рецепт дня: Капуста, тушенная с баклажанами и сосисками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь