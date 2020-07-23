"Противоречат международному праву": Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока 2"

В Германии заявили, что угроза санкций США против фирм, причастных к строительству газопровода "Северный поток 2", является "несовместимой с международным правом". Об этом 22 июля заявила глава Минобороны ФРГ и руководитель правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью DW.

"Когда мы говорим об угрозах санкций со стороны США, у правительства ФРГ есть очень четкая позиция, которая гласит, что они не соответствуют международному праву ", - сообщила она, добавив, что вопрос о строительства газопровода будет обсуждаться с партнерами по ЕС и НАТО.

"Да, существуют опасения, что Германия окажется слишком зависимой от поставок российского газа, но эту проблему мы можем решить. То же касается проблем и обоснованных интересов Украины и Польши, которые должны быть согласованы в контрактах", - добавила глава ХДС.

20 июля Палата представителей Конгресса США поддержала поправку, предусматривающую введение санкций против лиц и компаний, которые могут помочь завершить строительство российского газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Поправка вносит изменения в оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год, который в США начнется 1 октября 2020. Она получила единогласную поддержку.

В поправке, в частности, говорится о применении ограничительных мер в отношении иностранных лиц, способствующих продаже, аренде или предоставлении судов-трубоукладчиков, которые могут быть привлечены к строительству указанных газопроводов.

Добавим, что для вступления новых санкций в силу, оборонный бюджет должен пройти через голосование в Сенате, а затем получить подпись президента.