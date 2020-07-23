В бельгийском аэропорту горел ангар с самолетами

Горел один из ангаров аэропорта бельгийского города Льеж, к тушению привлекли всех пожарных города. Большие лайнеры не пострадали, но пожар все равно нанесен значительный материальный ущерб.

Масштабный пожар произошел в ночь на 23 июля в аэропорту бельгийского города Льеж.

Об этом сообщает телеканал Tele Liege.

Загорелся ангар обслуживающей компании Aeroservices. На время пожара аэропорт не закрывали и рейсы перевели в другие аэропорты. Весь персонал в безопасности, никто не пострадал. К тушению привлекли всю пожарную службу.

Как сообщили в администрации, большие авиалайнеры не пострадали, однако небольшие самолеты могли оставаться в ангаре, что сгорел.

В аэропорту Льежа подсчитывают убытки, был нанесен значительный материальный ущерб.

На официальной странице аэропорта в Facebook сообщается, что жертв нет, но нанесен значительный ущерб строению B30 рядом с пассажирским терминалом.

Как сообщалось, в Киеве напротив "Дворца Украина" загорелось и взорвалось авто. По предварительных данным никто не пострадал.