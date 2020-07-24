В Греции третьи сутки подряд спасатели тушат масштабный лесной пожар

В сообщении спасателей отметили, что задействованы 4 самолета с водой и 6 вертолетов, которые занимаются тушением лесного пожара.
Пожар продолжается уже 3 день подряд, недалеко от поселка Кенхреи в Коринфии.
В операции по ликвидации очагов возгорания приняли участие 367 пожарных и 92 пожарных автомобиля.
Волонтеры активно помогают в спецоперации.
По нынешним данным, из-за пожаров никто не пострадал.
Также сообщалось ,что в рацоне Агии Ирини, что в Кефалонии, вчера начался пожар в лесу. На место происшествия выехало 34 спасателя и 10 пожарных авто. Огонь удалось взять под контроль частично.
Ранее сообщалось, что в США на данный момент 3 998 259 человек заразились на коронавирус. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса.