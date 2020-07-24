В Греции третьи сутки подряд спасатели тушат масштабный лесной пожар

В Греции на юге страны в поселке Кенхреи уже третий день подряд спасатели активно занимаются ликвидацией очагов масштабного лесного пожара. Об этом сообщили в Ekathimerini.

В сообщении спасателей отметили, что задействованы 4 самолета с водой и 6 вертолетов, которые занимаются тушением лесного пожара.

Пожар продолжается уже 3 день подряд, недалеко от поселка Кенхреи в Коринфии.

В операции по ликвидации очагов возгорания приняли участие 367 пожарных и 92 пожарных автомобиля.

Волонтеры активно помогают в спецоперации.

По нынешним данным, из-за пожаров никто не пострадал.

Также сообщалось ,что в рацоне Агии Ирини, что в Кефалонии, вчера начался пожар в лесу. На место происшествия выехало 34 спасателя и 10 пожарных авто. Огонь удалось взять под контроль частично.

Ранее сообщалось, что в США на данный момент 3 998 259 человек заразились на коронавирус. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса.