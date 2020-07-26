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В ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению к переговорам

В ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению к переговорам
Обновлено 01:41 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В минской группе ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, настаивают на переговорах между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщили в DW.

"Минская группа ОБСЕ приветствует стабилизацию ситуации на границе Армении и Азербайджана с 16 июля. Сопредседатели группы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик... призвали обе страны подготовиться к серьезным переговорам для поиска решения проблемы Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении Минской группы ОБСЕ, ее сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним сокращением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью поиска всеобъемлющего решения конфликта. Они также отмечают, что "в это непростое время крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий".

В документе также указывается, что недавние заявления, которые критикуют совместные усилия государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призывают в одностороннем порядке создать новые условия или изменить формат процесса урегулирования, не способствуют возобновлению конструктивного диалога.

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Минская группа ОБСЕ подтвердила, что принципы и элементы, изложенные в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года (с одобрением приверженности лидеров Армении и Азербайджана относительно встречи под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ), продолжают составлять основу их посреднических усилий. 

"Сопредседатели готовы встретиться с лидерами или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее", - отметили в Минской группе.

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Азербайджан, ОБСЕ, Армения.

Автор:

Телеграф
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