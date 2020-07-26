Требуют отставки властей: Протестующие забросали здание правительства Болгарии туалетной бумагой

Граждане Болгарии опять вышли на протесты с требованиями об отставке власти, которую обвиняют в коррупции. Об этом сообщили DW.

"Тысячи сторонников болгарской оппозиции собрались в Софии в субботу, 25 июля, чтобы потребовать полной отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова. Они бросали в здание правительства помидоры и туалетную бумагу. В других городах Болгарии также прошли антиправительственные акции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне парламент Болгарии, который отклонил пять попыток объявить вотум недоверия правительству, внесенных оппозицией, ратифицировал план премьер-министра Борисова о перестановках в его кабинете. Заменены пять министров - внутренних дел, финансов, экономики, здравоохранения и туризма.

Это не остановило протестующих, которые выходят на улицы уже 17-й день. Они обвиняют правительство в коррупции, а прокурора - в превышении полномочий.

Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента Румена Радева, который критиковал правительство Бойко Борисова. Помимо отставки кабинета митингующие требуют новых парламентских выборов.