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Британия намерена усовершенствовать свою космическую отрасль
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Великобритания в качестве одного из направлений своей внешней политики будет повышать уровень возможностей противостояния угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.

"На этой неделе Россия, осуществив со спутника провокационное испытание похожего на оружие снаряда, напомнила нам об угрозе, которую она представляет для нашей национальной безопасности и мирного использования космоса", - написал Уоллес в газете Sunday Telegraph.

Он добавил, что "Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и обе страны совершенствуют свои возможности".

В пятницу помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что США на запланированных на конец июля переговорах с РФ в Вене ставят цель способствовать выработке норм конструктивного поведения в космическом пространстве.

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"Наша надежда состоит в том, что данная встреча позволит нам найти пути укрепления стабильности и безопасности в космосе, а также продвинуть вперед развитие там норм ответственного поведения", - приводят его слова западные СМИ.

В то же время он охарактеризовал активность РФ в космосе как "странную и опасную", а также заявил, что российские и китайские дипломаты "очень изобретательны с придумыванием плохих идей о контроле над космическими вооружениями".

Форд упомянул недавние испытания РФ в космосе, утверждая при том, что Россия работает над противоспутниковыми ракетами.

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Все по теме:

Китай, Россия, Борис Джонсон, Британия, Бен Уоллес.

Автор:

Телеграф
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