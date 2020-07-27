Посол: Нидерланды продолжат давление на РФ из-за оккупации Крыма

"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и Минские соглашения не будут полностью выполнены. Через наш фонд по правам человека мы поддерживаем юристов, общественных активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы будем продолжать международное давление на Россию в соответствии с нашей политикой", - отметил Йоханнес де Мол.
Также отмечалось, что посол Нидерландов в Украине провел встречу с постоянным представителем Президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем и его заместителями.
За время встречи обсуждалось положение коренного народа Крыма - крымских татар, нарушение прав человека на полуострове, санкции, политика непризнания аннексии, религиозные свободы и угроза окружающей среде на полуострове.
Ранее сообщалось, что в Украине ожидают что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.