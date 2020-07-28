Болгария изменила правила въезда для украинцев

Для украинцев изменения вступают в действие с 30 июля, сообщает Минздрав Болгарии.
С сегодняшнего дня, 28 июля, предъявление негативного теста на коронавирус необходимо для граждан Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта.
При этом, ПЦР-тест не нужен лицам, которые прибывают в Болгарию из стран-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгена, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.
Отмечается, что въезд с негативным ПЦР-тестом разрешен гражданам других третьих стран, которые едут по определенным причинам: деятельность сезонных сельскохозяйственных работников и работников в сфере туризма; путешествия с учебной целью; путешественники из гуманитарных соображений и торговая, экономическая и инвестиционная деятельность.
Болгария одна из первых открыла свои границы для украинцев. Изначально туристы въезжали в страну без прохождения 14-дневного карантина и тестирования.
По данным Минздрава Болгарии за последние 24 часа в стране диагностировали 194 случая коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в Болгарии выявили 10 621 случая коронавируса.
Стоит напомнить, что в Украине за последние сутки зафиксировали 119 больных COVID-19. Всего выявили болезнь у 66 575 человек.