ВОЗ: В Европе растет количество случаев COVID-19 среди молодежи

В ВОЗ предупредили о росте заболеваемости коронавирусом среди молодежи в Европе. Об этом сообщил доктор Ханс Клюге, европейский региональный директор ВОЗ, сообщили в ВВС.

В ВОЗ заявили, что получают сообщения от нескольких от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых инфекций среди молодежи.

Доктор Клюге сказал, что, будучи отцом двух дочерей, он понимает, что молодые люди "не хотят пропустить лето". Но он добавил: "Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушкой и дедушкой и своими общинами, и теперь мы знаем, как правильно вести себя здоровым образом, поэтому давайте воспользуемся этими знаниями".

Клюге не исключил, что рост заболеваемости среди молодежи может быть причиной недавних всплесков заболеваемости на всем континенте. Поэтому властям необходимо лучше общаться с молодыми членами общества, чтобы донести до них важность придерживаться правил сокращения риска заразиться коронавирусом.

Как сообщалось, в Китае за прошедшие 24 часа зафиксировали 101 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщили в CNA.