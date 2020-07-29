Пандемия COVID-19: в Китае - рекордное за три месяца количество случаев заражения

В Китае за прошедшие 24 часа зафиксировали 101 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщили в CNA.

В связи с распространением коронавируса в КНР зарегистрирвали 101 новый случай заражения, что является самым высоким суточным показателем за прошедшие три месяца.

По информации Комиссии, из 101 случая заражения 98 выявили в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Оставшиеся 3 случая коронавируса считаются завезенными из-за рубежа.

Также было тмечено, что в прошлый раз такое большое количество случаев заражения на коронавирус в Китае было выявлено 13 апреля. Тогда за сутки зараженными считалисб 108 человек.

В общей сложности в КНР зафиксировали 84 060 человек с коронавирусом.

В мире по информации на 7:00 утра 29 июля, зафиксировали более 16,8 млн случаев COVID-19, из которых более 663 тыс являются летальными.