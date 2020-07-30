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Сокращение европейского контингента: Германия "приняла к сведению" планы США

Сокращение европейского контингента: Германия "приняла к сведению" планы США
Обновлено 05:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
В Германии отреагировали на планы США по сокращению воинского контингента в Европе, назвав это решение "неокончательным". Об этом сказано в совместном заявлении статс-министра МИД ФРГ Нильса Аннена и статс-секретаря минобороны Петера Таубера.

"Планы Соединенных Штатов еще не окончательны и могут в дальнейшем быть скорректированы. Реализация части мер по переброске может быть проведена быстро, но большая часть из них требует более длительного времени. Правительство ФРГ приняло к сведению эти решения", - говорится в заявлении. 

Отмечается, что планы по сокращению численности войск относятся к трем точкам дислокации солдат США - Штутгарт, где находятся подразделения USEUCOM и USAFRICOM, Вилзек (Бавария) и Шпангдалем (Рейнланд-Пфальц).

Правительство Германии будет держать тесный контакт в руководством регионов. 

6400 военных вернутся в США, еще 5600 распределят по базам в других странах НАТО в Европе, как заявлял ранее глава Пентагона, в частности речь идет о Бельгии и Италии. 

Оборонное ведомство США также объявило о намерении перенести штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США (Eucom) из Штутгарта в город Монс, Бельгия. 

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 15 июня заявил, что военный контингент в ФРГ будет сокращен до 25 тысяч человек. По его словам, причиной этому послужило невыполнение Германией обязательств по финансированию НАТО. 

В настоящий момент в Германии находится около 35 тысяч военнослужащих США.

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Германия, США.

Автор:

Телеграф
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