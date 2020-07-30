Сокращение военного контингента: США выведут из Германии больше войск, чем планировалось

США приняли решение о выводе из Германии 11,9 тысяч военнослужащих. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в среду, 29 июля, передает dpa.

По мнению Эспера, подобные действия увеличат "стратегическую гибкость" американских вооруженных сил.

По сообщению издания, 6400 военных будут возвращены в США, еще 5600 распределят по других странах НАТО в Европе, в частности речь идет о Бельгии и Италии. Вопрос о направлении военных США в Польшу и страны Балтии решится в случае подписания соответствующих договоренностей.

Наибольшее число военных отзовут из базы в Штутгарте. По словам Эспера, военнослужащие должны будут покинуть её "быстрее", возможно, в течение "нескольких недель".

Помимо Штутгарта, военные базы США имеются в землях Рейнланд-Пфальца и Баварии.

Военное присутствие США влияет не только на оборонные способности Германии, но и на экономику данных регионов. Отмечается, что на военных базах работают тысячи местных жителей. Лишь база ВВС Рамштайн приносит в экономику региона около двух миллиардов долларов ежегодно.

Пентагон также объявил о намерении перенести штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США (Eucom) из Штутгарта в бельгийский Монс.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 15 июня подтвердил, что военный контингент в Германии будет сокращен до 25 тысяч человек. Это произошло на фоне обвинений Трампа в сторону ФРГ о невыполнении обязательств по финансированию НАТО.

В настоящий момент в Германии находится около 35 тысяч военнослужащих США.