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Сокращение военного контингента: США выведут из Германии больше войск, чем планировалось

Сокращение военного контингента: США выведут из Германии больше войск, чем планировалось
Обновлено 00:55 Сегодня Телеграф
США приняли решение о выводе из Германии 11,9 тысяч военнослужащих. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в среду, 29 июля, передает dpa.

По мнению Эспера, подобные действия увеличат "стратегическую гибкость" американских вооруженных сил. 

По сообщению издания, 6400 военных будут возвращены в США, еще 5600 распределят по других странах НАТО в Европе, в частности речь идет о Бельгии и Италии. Вопрос о направлении военных США в Польшу и страны Балтии решится в случае подписания соответствующих договоренностей. 

Наибольшее число военных отзовут из базы в Штутгарте. По словам Эспера, военнослужащие должны будут покинуть её "быстрее", возможно, в течение "нескольких недель". 

Помимо Штутгарта, военные базы США имеются в землях Рейнланд-Пфальца и Баварии. 

Военное присутствие США влияет не только на оборонные способности Германии, но и на экономику данных регионов. Отмечается, что на военных базах работают тысячи местных жителей.  Лишь база ВВС Рамштайн приносит в экономику региона около двух миллиардов долларов ежегодно. 

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Пентагон также объявил о намерении перенести штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США (Eucom) из Штутгарта в бельгийский Монс. 

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 15 июня подтвердил, что военный контингент в Германии будет сокращен до 25 тысяч человек. Это произошло на фоне обвинений Трампа в сторону ФРГ о невыполнении обязательств по финансированию НАТО. 

В настоящий момент в Германии находится около 35 тысяч военнослужащих США. 

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Все по теме:

Германия, США, Пентагон, Марк Эспер.

Автор:

Телеграф
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