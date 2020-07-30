Скачать
Четверг, 30.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сокращение европейского контингента: Германия "приняла к сведению" планы США
Сокращение европейского контингента: Германия "приняла к сведению" планы США
Оккупанты на Донбассе нарушили режим "тишины"
Оккупанты на Донбассе нарушили режим "тишины"
Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)
Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)
"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"
"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"

Эстония встревожена сокращением европейского контингента войск США

Эстония встревожена сокращением европейского контингента войск США
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Министр обороны Эстонии Юри Луйк встревожен сокращением войск НАТО.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что сокращение военного присутствия союзников по НАТО в Европе не является позитивным событием, и отметил, что их присутствие в Прибалтике и Польше является сильным и чрезвычайно ценным.

"Военное присутствие США является краеугольным камнем европейской безопасности и трансатлантических отношений. Намерение сократить постоянное присутствие США в Европе не является позитивным событием. В то же время военное присутствие США вновь увеличилось с 2014 года, и многомиллиардные инвестиции в Европу были и будут оставаться ключевыми в сдерживании России", - говорится в заявлении Луйка, с которым он выступил в среду в связи с сообщением о передислокации войск США в Европе.

Министр отметил, что даже после возможной передислокации в Европе останутся десятки тысяч военнослужащих США, высокотехнологичных систем вооружения США и тяжелой техники, а также ядерное оружие США.

По его словам, присутствие США в балтийском регионе было в последние месяцы значительным, несмотря на COVID-19. Так, в воздушном пространстве Эстонии проходили учения стратегических бомбардировщиков США.

Кроме того, помощь США пошла на такие инфраструктурные проекты, как модернизация авиабазы Эмари (Amari), создание элементов потенциала и пополнение запаса боеприпасов, а также поставка противотанковых ракет Javelin.

"Эстония предпримет все возможные усилия для дальнейшего укрепления союзнических отношений, продолжит военные консультации с США в Таллине, Вашингтоне и Брюсселе по вопросам учений и военного присутствия", - сказал министр обороны.

Сокращение европейского контингента: Германия "приняла к сведению" планы США

Как сообщил в среду министр обороны США Марк Эспер, его страна выведет из Германии 11,9 тыс. военнослужащих, из которых около 6,4 тыс. вернутся домой, а почти 5,6 тыс. будут отправлены в другие европейские страны НАТО. Часть американских солдат может быть направлена в Польшу и страны Балтии для сдерживания России, сообщал Эспер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, НАТО, Прибалтика.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул лодку с отдыхающими
02 Задержание боевиков в Минске: Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян
03 Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови
04 Определено место жительства Луческу в Киеве
05 Необходимо пересмотреть три закона: Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Хабаровске: в РФ нашли &quot;грузинский след&quot;
Протесты в Хабаровске: в РФ нашли "грузинский след"
Итоги 29 июля: Российские боевики в Минске и главные достижения перемирия
Итоги 29 июля: Российские боевики в Минске и главные достижения перемирия
Трамп объяснил, почему США выводят войска из Германии
Трамп объяснил, почему США выводят войска из Германии
Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови
Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь