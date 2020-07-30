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В Литве ухудшилась ситуация с COVID-19

В Литве ухудшилась ситуация с COVID-19
23:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Литве за последнее время существенно возросло количество новых случаев инфицирования COVID-19, и она опередила Эстонию по количеству зараженных коронавирусом, сообщает агентство BNS.

По последним данным, в Литве с начала эпидемии коронавирусом заразились 2 062 человека, в Эстонии - 2 051 человек, в то время как в Латвии заразились 1 228 человек, отмечает BNS.

В Литве было проведено 515 тыс. 797 анализов для выявления вируса, в Эстонии - 118 тыс. 576, а в Латвии - 197 тыс. 035.

С середины июля число подтвержденных случаев заражения в день в Литве редко не превышало десяти, однако самый резкий рост был зафиксирован 24 июля, когда вирус был обнаружен у 26 человек.

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По данным BNS, с 1 июня в Литве было зарегистрировано в общей сложности 92 "привозных" случая COVID-19, в последнее время также увеличивается число случаев неизвестного происхождения. Зараженные лица въехали или вернулись в Литву из разных стран, включая Узбекистан, Швецию, Россию, Белоруссию, Польшу, Казахстан, Кот-д'Ивуар, Великобританию, Оман, Украину, Ирландию и Францию.

Правительство Литвы в среду постановило ввести с 1 августа обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях, включая торговые центры и общественный транспорт.

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Все по теме:

Эстония, Литва, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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