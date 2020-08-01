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Запрет на "ночную жизнь": в Каталонии продлили карантин

Запрет на "ночную жизнь": в Каталонии продлили карантин
09:14 Сегодня Телеграф Укринформ
Местные власти испанской Каталонии приняли решение не открывать заведения ночных развлечений в регионе на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает El Periodico.

"Эпидемиологическая ситуация в Каталонии заставила в эту пятницу принять специальные меры для сдерживания эпидемии COVID-19 и защиты здоровья населения этого региона", - говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти решили приостановить открытие заведений ночной жизни по всей Каталонии.

Согласно решению местных властей, в регионе не откроются дискотеки, танцевальные залы, пабы и любые помещения, которые имеют лицензию на деятельность ночных клубов и шоу.

Пандемия COVID-19: в Испании с апреля по июнь потеряли работу более 1 млн человек

Сейчас в регионе зафиксировано 96 614 положительных случаев коронавируса SARS-CoV-2, подтвержденных диагностическим методом (экспресс-тест или ПЦР-тест)

Местные органы здравоохранения зафиксировали в общей сложности 12 726 смертельных исходов в Каталонии вследствие эпидемии коронавируса.

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Все по теме:

Испания, Барселона, Каталония.

Автор:

Телеграф
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