В Польше - новый коронавирусный антирекорд

Польша третий день подряд сообщает о наибольшем количестве новых подтвержденных случаев коронавируса за сутки. Как сообщило Министерство здравоохранения в субботу, зафиксировано 658 новых случаев.

В пятницу министерство сообщило о 657 инфекциях, а в четверг - о 615. В субботу министерство также объявило о смерти 5 инфицированных людей в возрасте от 55 до 94 лет.

Всего в Польше с начала пандемии было подтверждено заражение в 46 346 человек, из них 1721 человек умер.

За последнюю неделю июля, с субботы 25 июля по пятницу 31 июля, министерство сообщило в целом о 3650 новых случаях заражения.

Премьер-министр Польши на этой неделе не исключил усиления некоторых ограничений, если ситуация ухудшится.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил в субботу, что ограничения могут вводиться на свадьбах, что стали источником многих инфекций за последние недели.

Также вспышка инфекции продолжается среди шахтеров. Санитарные службы объяснили это следствием ослабления ограничений и условиями труда на угольных шахтах, в которых трудно применить социальное дистанцирование.