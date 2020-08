Тысячи конспирологов вышли протестовать против карантина в Берлине

Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

Люди собрались в центра Берлина утром. Многие из них выкрикивали фразы, вроде "Мы вторая волна", призывали к "свободе" и утверждали, что пандемия это теория заговора.

Правоохранители пытались с помощью громкоговорителей напомнить протестующим, что они обязаны надеть маску, но те призывы проигнорировали.

Отмечается, что единственными людьми в масках в центре Берлина были либо полицейскими, либо представителями СМИ.

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108

A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) August 1, 2020