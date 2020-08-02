Самая молодая премьер в мире вышла замуж (Фото)

Глава правительства Финляндии 34-летняя Санна Марин вышла замуж. Об этом она оповестила на своей страничке в Instagram, а после это официально подтвердила пресс-служба правительства.

Санна Марин, после 16 лет отношений со своим партнером Маркусом Ряккёйненом, официально оформила брак.

"Мы прожили вместе много радостных и печальных дней, и всегда поддерживали друг друга. Я счастлива и благодарна судьбе за возможность быть вместе с человеком, которого я люблю", - сообщила она.

Свадьбу сыграли 1 августа в официальной резиденции премьера в Кесяранта. На мероприятие были приглашены лишь самые близкие друзья и родственники.

Марин и Ряккёйнен вместе более 16 лет, они познакомились в 18-летнем возрасте. У них есть 2,5-летняя дочь.