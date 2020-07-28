Самый счастливый день: племянница принцессы Дианы леди Амелия обручилась

Племянница принцессы Дианы леди Амелия Спенсер выходит замуж. Девушка обручилась со своим возлюбленным, с которым встречалась уже 11 лет.

22 июля, бойфренд леди Амелии Грег Маллетт сделал девушке предложение руки и сердца в Южной Африке. Именно там пара и познакомилась во время учебы в университете. Так, что предложение было сверхромантичным и значимым.

"Это был самый счастливый день в моей жизни. Я попросил любовь всей моей жизни провести ее остаток вместе со мной и она сказала "да". Могу ли я быть счастливее и любить тебя всем сердцем еще больше?", — написал Грег на своей странице в Instagram.

Одной из первых, кто поздравил молодую пару стала старшая сестра леди Амелии леди Кити Спенсер.

"Мой будущий брат! Самое счастливое время еще впереди", — написала она в комментариях.

Также ранее, во время тайной церемонии, вышла замуж принцесса Беатрис.