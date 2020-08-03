Скандал в королевском доме Испании: отец действующего монарха уезжает из страны

В королевской семье Испании назревает финансовый скандал. Бывшему королю Хуану Карлосу I пришлось покинуть страну, об этом сообщает AP.

На сайте королевской семьи появилось письмо Хуана Карлоса своему сыну, нынешнему королю Фелипе VI, в котором проинформировал об "обдуманном решении переехать из Испании".

В начале 2020 года Верховный суд Испании начал расследование относительно информации о миллионах евро, найденными спецслужбами Швейцарии, которые якобы были подарены Хуану Карлосу покойным королем Саудовской Аравии Абдаллой.

После этого бывший король Испании якобы перевел крупную сумму денег бывшему компаньону, что рассматривается следователями, как попытку спрятать деньги от властей.

82-летний Хуан Карлос сделал весомый вклад в восстановление демократии после смерти диктатора Франциско Франко в 1975 году.

Однако после ряда скандалов он решил в 2014 году отказаться от трона в пользу сына Фелипе VI.

По данным СМИ, Фелипе был бенефециаром оффшорного счета, где хранился подарок бывшего короля Саудовской Аравии в размере 65 миллионов евро, подаренных его отцу. После обнародования этой информации Фелипе отрекся от любого наследства, которое он мог получить от отца.

Королевский дом отвергает информацию о том, что Фелипе было известно о возможных махинациях его отца.