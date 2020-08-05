Из Эстонии могут выслать украинцев, нарушивших карантин

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил депортировать из страны украинцев, которые нарушили карантин и не находились на самоизоляции 14 дней. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ERR.

"Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные на них штрафы нужно взыскать", — отметил министр.

По убеждению министра, для того, чтобы число аналогичных случаев не увеличивалось, Эстония должна иметь возможность отслеживать и наказывать нарушителей. Он также заявил, что в стране не так уж и много антикоронавирусных ограничений и к ним стоит отнестись серьезно.

За наказание украинских работников и их работодателей также высказывался глава МВД Март Хельме.

Как известно, среди условий въезда украинских заробитчан в Эстонию есть и обязательство работодателя по организации четырнадцатидневной самоизоляции. Иностранцев могут депортировать, работодателю может грозить штраф в 32 тысячи евро, может даже быть открыто уголовное дело.

В свою очередь Департамент здравоохранения в отношении жителей Эстонии и иностранцев, прибывающих в страну, может взыскать штраф в размере до 9600 евро за невыполнение обязательств и открыть дело о проступке за нарушение карантинных требований.

По данным на 4 августа, в Эстонии зафиксировано 2091 случай коронавируса. Умерло 63 человека.