ВОЗ предупреждает: коронавирус все чаще поражает молодежь

За последние пять месяцев число молодых людей, болеющих COVID-19, выросло в три раза. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

Согласно аналитике ВОЗ, которая проводилась в период с 24 февраля по 12 июля 2020 года, доля инфицированных коронавирусом людей в возрасте от 15 до 24 лет выросла с 4,5% до 15%.

Объяснение этому, по мнению организации, кроется в том, что молодежь чаще проводит в ночных клубах, на пляжах, в путешествиях и других публичных местах, что способствует распространению инфекции.

Также в ВОЗ считают, что молодые люди, зачастую, менее бдительны в отношении использования средств индивидуальной защиты и реже соблюдают социальную дистанцию.

Согласно данным сайта Worldometers, отслеживающему статистику распространения пандемии, по состоянию на утро 5 августа в мире зафиксировано 18,701,167 случаев инфицирования коронавирусом. 704,349 человека скончалось, 11,915,264 - выздоровели.

США, Бразилия и Индия по-прежнему возглавляют список стран по числу заболевших.