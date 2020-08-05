"В этом формате мы живем уже последние 5-6 месяцев": что изменится во Львове после попадания в "оранжевую" зону

Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не стала останавливать работу спортивных учреждений, фитнес-центров и хостелов. Об этом сказано в сообщении Львовского горсовета.

"Прошло заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, где были адаптированы решения государственной комиссии по "оранжевой зоне". В этом формате Львов живет уже последние 5-6 месяцев, а потому спортивные заведения, фитнес-центры, хостелы продолжают во Львове работать. Мы проанализировали требования, которые были в государственном постановлении, и понимаем, что если в спортивном зале, клубе на 200, 300, 400 кв. м находится 2-3 человека, а эти заведения были сегодня и вчера промониторены, то разумеется, что опасности нет", - сказал заместитель городского главы Андрей Москаленко.

По информации Горсовета, работа большей части учреждений Львова не изменится, если будут соблюдаться карантинные ограничения: использование индивидуальных средств защиты, антисептиков, соблюдение социальной дистанции и другое.

Тем не менее будет проведена дополнительная проверка работы рынков, супермаркетов, ТРЦ, спортивных заведений и общепитов на соблюдение противоэпидемических требований.

Также Москаленко рассказал о позиции города относительно формата проведения обучения.

"Наши коллеги из управления образования прорабатывают возможность полноценного обучения. Собственно "глаза в глаза" - это позиция, которую мы озвучивали еще раньше. Мы готовимся к проведению обучения "глаза в глаза" - если не будет каких-то дополнительных форс-мажорных ситуаций вспышки", - отметил он.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили еще 1 061 случай коронавирусной болезни. Всего с момента распространения инфекции заразились 74 219 украинцев.