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Посол США: в Польше создадут пятый командный корпус американской армии

Посол США: в Польше создадут пятый командный корпус американской армии
16:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о создании пятого командного корпуса американской армии в Польше. Об этом сообщили на "Польском радио".

"Мы знаем, что можем рассчитывать на Польшу, одного из наших ближайших союзников. Отношения между Польшей и США продолжают развиваться, по мере углубления нашего гражданского и военного сотрудничества", – сказала посол США.

Она подчеркнула, что американские солдаты готовы встать на защиту союзников НАТО.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся 4,5 тыс. американских военных. Отмечается, что увеличение числа американских солдат и дислокация в Польше командования корпуса Сухопутных войск США предусмотрены соглашением о польско-американском оборонном сотрудничестве. 

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Глава Пентагона Марк Эспер считает, что это соглашение обеспечит укрепление НАТО и в большей степени отпугнет Россию. В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что двустороннее соглашение будет подписано в течение короткого времени.

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Все по теме:

США, Польша, НАТО, Армия, Войска.

Автор:

Телеграф
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