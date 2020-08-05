Посол США: в Польше создадут пятый командный корпус американской армии

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о создании пятого командного корпуса американской армии в Польше. Об этом сообщили на "Польском радио".

"Мы знаем, что можем рассчитывать на Польшу, одного из наших ближайших союзников. Отношения между Польшей и США продолжают развиваться, по мере углубления нашего гражданского и военного сотрудничества", – сказала посол США.

Она подчеркнула, что американские солдаты готовы встать на защиту союзников НАТО.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся 4,5 тыс. американских военных. Отмечается, что увеличение числа американских солдат и дислокация в Польше командования корпуса Сухопутных войск США предусмотрены соглашением о польско-американском оборонном сотрудничестве.

Глава Пентагона Марк Эспер считает, что это соглашение обеспечит укрепление НАТО и в большей степени отпугнет Россию. В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что двустороннее соглашение будет подписано в течение короткого времени.