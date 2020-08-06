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Немецкие экоактивисты потребовали от суда остановки строительства "Северного потока 2"

Немецкие экоактивисты потребовали от суда остановки строительства "Северного потока 2"
Обновлено 05:10 Сегодня Телеграф
Организация "Немецкая экологическая помощь" (DUH) обратилась в суд с иском против газопровода "Северный поток - 2". По мнению экоактивистов, он создает угрозу экологии Балтийского моря.

Как указано на сайте DUH, организация стремится отменить разрешение на строительство газопровода из-за противоречия с правительственными целями по защите климата. 

Также организация потребовала провести новые исследования о выбросах метана с морского дна, где проложен газопровод. 

Иск направлен в Высший административный суд Грейфсвальда, именно там "Северный поток 2" должен выйти на сушу. 

Защитники природы просят учесть новые научные работы, посвященные теме неконтролируемых выбросов метана во время добычи, транспортировке и переработке природного газа.. 

Согласно новым исследованиям, выбросы метана происходят значительно чаще, чем считалось раньше, при том он в 86 раз вреднее для климата, чем углекислый газ. 

DUH требует остановить строительство газопровода до конца судебного разбирательства. 

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В настоящее время строительство "Северного потока 2" заморожено из-за введенных США санкций против европейских подрядчиков. Санкции подразумевают запрет на въезд в Штаты представителей этих компаний и замораживание их активов на территории страны. они вступили в силу в декабре 2019 года. 

Тем не менее, в России убеждены, что газопровод будет закончен до конца этого года и допускают привлечение к строительству судна "Академик Черский".

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Германия, Россия, Дух, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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