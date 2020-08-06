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На всякий случай: на Кипре ликвидировали тонны изъятой взрывчатки после взрыва в Бейруте

На всякий случай: на Кипре ликвидировали тонны изъятой взрывчатки после взрыва в Бейруте
Обновлено 05:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Власти Кипра приняли решение об уничтожении запаса аммиачной селитры, который был изъят в ходе операции по предотвращению теракта. Об этом рассказал официальный представитель полиции Кипра Христос Андреу, сообщает местное издание Cyprus Mail.

"8,3 тонн нитрата аммония были обнаружены пять лет назад в подвале одного из домов города Ларнаки", - сказал он. 

По его словам, всю селитру ликвидировали на специальном полигоне в административно-территориальном округе Никосия.

Объектом возможного теракта предположительно было посольство Израиля в Никосии. 

Виновным в подготовке взрыва признали гражданина Канады ливанского происхождения Хусейна Басама Абдаллу, связанного с движением "Хезболла". Его осудили на шесть лет "за участие в деятельности криминальной и террористической организации, нелегальное хранение взрывчатых веществ и за отмывание денег". Власти Кипра позже приняли решение о депортации.  

Нитрат аммония стал тем веществом, которое детонировало в порту столицы Ливана. 

Масштабный взрыв в Бейруте оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов.

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Все по теме:

Кипр, Ливан, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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