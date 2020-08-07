Посольство: Украинцы должны покинуть Румынию до 12 августа

Срок пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии коронавируса, истекает 12 августа 2020 года. Об этом сообщают в посольстве Украины в Румынии.

"Обращаем ваше внимание на то, что срок в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии коронавируса, в течение которого будут применяться санкции или ограничительные меры - до 12 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с п. 2 статьи 48 чрезвычайного распоряжения правительства Румынии № 70 от 14 мая 2020 года, право на пребывание иностранцев на территории Румынии, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения (15 мая 2020 года).

"Право на пребывание иностранцев на территории Румынии, предоставленное международными конвенциями, нормативными актами, в одностороннем порядке отменяют визовый режим, или европейскими законодательными актами, освобождающие от обязательства получить визы, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения (15 мая 2020 года), установленного указом №195/2020 "Об установлении чрезвычайного положения на территории Румынии", продленного указом № 240/2020 "О продлении чрезвычайного положения на территории Румынии", - указано в сообщении.

Сообщается, что к указанным категориям иностранцев не будут применяться никакие санкции или ограничительные меры, установленные нормами чрезвычайного распоряжения правительства "О режиме иностранцев в Румынии".