Пандемия COVID-19: в Италии зафиксировали рекордное количество заражений с мая

В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Corriere della Sera.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых случая заражения коронавирусом — такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая, отмечает агентство.

Чуть менее трети новых случаев COVID-19 приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За день в ней провели около 16,5 тыс тестов на коронавирус.

По словам главы области Луки Дзайи, заболевание выявили у жителей, который недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.

"Отпуск — это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже нескольких недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него", — заявил он.

Карта заражений в Италии:

L’andamento dell’epidemia: la mappa, i dati e le tendenze https://t.co/c2cU09HZW4 pic.twitter.com/yZqlYqODUm — Corriere della Sera (@Corriere) August 7, 2020

На данный момент в Италии 249 756 инфицированных, из них — 35 190 погибли.