Эпидемия COVID-19: в Польше новый антирекорд по количеству случаев заражения

За прошедшие 24 часа в Польше выявили 843 случая заражения COVID-19 – своеобразные "антирекорды" фиксируют уже третий день подряд. Об этом сообщают в RMF24.

Наибольшее количество случаев заболевания приходится на Силезское воеводство – 208.

Ранее сообщили о 809 новых случаев коронавируса в Польше, и это было впервые, когда суточное количество заражений превысило 800.

Всего с начала эпидемии в Польше обнаружили 51 187 случаев COVID-19.

Министерство здравоохранения Польши также сообщило о 13 новых смертей от коронавирусной болезни. В целом эпидемия уже унесла жизни 1800 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 36 403 пациента.

Ранее, за прошедшие 24 часа в Армении зафиксировали 200 новых случаев заражения на коронавирус. Об этом сообщили в едином информационном центре республики.