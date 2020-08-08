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Эпидемия COVID-19: в Польше новый антирекорд по количеству случаев заражения

Эпидемия COVID-19: в Польше новый антирекорд по количеству случаев заражения
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф
За прошедшие 24 часа в Польше выявили 843 случая заражения COVID-19 – своеобразные "антирекорды" фиксируют уже третий день подряд. Об этом сообщают в RMF24.

Наибольшее количество случаев заболевания приходится на Силезское воеводство – 208. 

Ранее сообщили о 809 новых случаев коронавируса в Польше, и это было впервые, когда суточное количество заражений превысило 800.

Всего с начала эпидемии в Польше обнаружили 51 187 случаев COVID-19. 

Министерство здравоохранения Польши также сообщило о 13 новых смертей от коронавирусной болезни. В целом эпидемия уже унесла жизни 1800 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 36 403 пациента.

Ранее, за прошедшие 24 часа в Армении зафиксировали 200 новых случаев заражения на коронавирус. Об этом сообщили в едином информационном центре республики.

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Все по теме:

Польша, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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