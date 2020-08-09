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Сгорел целый этаж: в Чехии произошел страшный пожар

Сгорел целый этаж: в Чехии произошел страшный пожар
08:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В результате пожара погибли 11 человек и был разрушен целый этаж многоэтажного дома, прежде чем пожарные смогли его потушить.

В Чехии в городе Богумин (за 300 километров от столицы – Праги) произошел пожар в многоквартирном доме.

Об этом сообщает DW.

Огонь вспыхнул на 11-м этаже 13-этажного здания 9 августа в 17.49 по местному времени. Хотя пожарные прибыли через 5 минут после вызова, весь этаж выгорел.

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Пожарные сообщили, что в огне погибли 6 человек, среди которых 3 детей. Еще 5 человек разбились – они выпрыгнули с 12 этажа, спасаясь от пожара. 13 человек получили ожоги и другие травмы.

Расследованием возникновения огня занялась полиция. По одной из версий, неизвестный злоумышленник специально устроил пожар, который стал самым масштабным в Чехии с 1990 года по количеству жертв.

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Пожар, Чехия, Богумин.

Автор:

Телеграф
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