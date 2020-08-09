Германия поможет в восстановлении Бейрута

Германия решила предоставить 10 млн евро гуманитарной помощи на восстановление столицы Ливана после разрушительного взрыва. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом донорской конференции 9 августа.

"Люди в Бейруте ждут нашей помощи. Сегодняшняя конференция доноров для помощи Ливану является важным сигналом, прежде всего для тех, кого непосредственно затронула беда... и я очень рад сегодня провозгласить о предоставлении еще 10 млн евро неотложной помощи", - заявил немецкий министр.

Он напомнил, что его страна с первого дня проявила солидарность в рамках международных мероприятий по помощи. Первая международная гуманитарная помощь со стороны Германии уже реализуется в Бейруте. В частности, немецкая команда технической помощи работает вместе с местными спасателями над поиском жертв. Немецкий Красный Крест направил самолет с необходимыми средствами на сумму 1,5 миллиона евро.

В то же время, напомнил Маас, Ливан еще до этой катастрофы сталкивался со многими вызовами и очень нуждается в реформах, без которых не может быть стабильности. По его словам, именно этого требуют ливанцы, поэтому личные интересы и старые конфликты надо оставить позади и начать заниматься интересами всего населения.

"Только тогда, когда правительство возьмет на себя ответственность, действовать прозрачно и выяснит причины взрыва, он снова будет иметь доверие людей", - сказал глава МИД Германии. Международные друзья и партнеры помочь заложить основы сильной правового государства, граждане которой имеют демократические права и свободы", - сказал Маас.

Германия является всего вторым по величине предоставленной помощи донором для Ливана. С 2012 г. Берлин направил более 1,2 миллиарда евро на программы развития и двустороннего сотрудничества с этой страной и 634 млн евро в качестве гуманитарной помощи.