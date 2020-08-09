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Германия поможет в восстановлении Бейрута

Германия поможет в восстановлении Бейрута
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ
Германия решила предоставить 10 млн евро гуманитарной помощи на восстановление столицы Ливана после разрушительного взрыва. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом донорской конференции 9 августа.

"Люди в Бейруте ждут нашей помощи. Сегодняшняя конференция доноров для помощи Ливану является важным сигналом, прежде всего для тех, кого непосредственно затронула беда... и я очень рад сегодня провозгласить о предоставлении еще 10 млн евро неотложной помощи", - заявил немецкий министр.

Он напомнил, что его страна с первого дня проявила солидарность в рамках международных мероприятий по помощи. Первая международная гуманитарная помощь со стороны Германии уже реализуется в Бейруте. В частности, немецкая команда технической помощи работает вместе с местными спасателями над поиском жертв. Немецкий Красный Крест направил самолет с необходимыми средствами на сумму 1,5 миллиона евро.

В то же время, напомнил Маас, Ливан еще до этой катастрофы сталкивался со многими вызовами и очень нуждается в реформах, без которых не может быть стабильности. По его словам, именно этого требуют ливанцы, поэтому личные интересы и старые конфликты надо оставить позади и начать заниматься интересами всего населения.

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"Только тогда, когда правительство возьмет на себя ответственность, действовать прозрачно и выяснит причины взрыва, он снова будет иметь доверие людей", - сказал глава МИД Германии. Международные друзья и партнеры помочь заложить основы сильной правового государства, граждане которой имеют демократические права и свободы", - сказал Маас.

Германия является всего вторым по величине предоставленной помощи донором для Ливана. С 2012 г. Берлин направил более 1,2 миллиарда евро на программы развития и двустороннего сотрудничества с этой страной и 634 млн евро в качестве гуманитарной помощи.

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Все по теме:

Германия, ФРГ, Ливан, Взрыв, Бейрут, Хайко Маас.

Автор:

Телеграф
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