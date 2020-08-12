В Чехии отреагировали на обвинения в поставках гранат Беларуси

Об этом представитель компании рассказал Чешскому радио iRozhlas.
Компания заверяет, что строго придерживается законодательных норм и постановлений относительно соблюдения эмбарго на поставку вооружения Беларуси, которое было введено в 2011 году.
Также в компании не считают, что, изображенная на фотографиях из Минска, продукция их производства.
"Мы не единственные производители специальных взрывчатых веществ, а на представленных фотографиях видны, судя по всему, иностранные наклейки на изделиях неизвестного происхождения", - говорят в компании.
Чехия поставляет диктаторскому режиму светошумовые гранаты, ранящие мирных протестующих? Интересно, какова будет реакция Евросоюза.#Belarus #Minsk #Lukashenko #czech @CzechTV @CzechMFA @mzvcr @EU_Commission @Europarl_EN @EUCouncil @UNGeneva @antonioguterres @donaldtuskEPP @EPP pic.twitter.com/hS78G5x0xf
— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2020
Ранее Министерство промышленности и торговли Чехии заявляло, что не верит, будто компания из их страны может реализовать военную продукцию в обход эмбарго. В министерстве также заверили, что в Чехии существует надежная система контроля за подобным экспортом.
В МИД страны предположили, что гранаты попали в Беларусь контрабандным путем.