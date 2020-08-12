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В Чехии отреагировали на обвинения в поставках гранат Беларуси

В Чехии отреагировали на обвинения в поставках гранат Беларуси
Обновлено 03:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Компания Zeveta Ammunition из города Бойковице, что в Чехии, опровергает информацию, что ее продукция могла попасть в руки белорусских силовиков и была использована против демонстрантов.

Об этом представитель компании рассказал Чешскому радио iRozhlas.

Компания заверяет, что строго придерживается законодательных норм и постановлений относительно соблюдения эмбарго на поставку вооружения Беларуси, которое было введено в 2011 году. 

Также в компании не считают, что, изображенная на фотографиях из Минска, продукция их производства. 

"Мы не единственные производители специальных взрывчатых веществ, а на представленных фотографиях видны, судя по всему, иностранные наклейки на изделиях неизвестного происхождения", - говорят в компании. 

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Ранее Министерство промышленности и торговли Чехии заявляло, что не верит, будто компания из их страны может реализовать военную продукцию в обход эмбарго. В министерстве также заверили, что в Чехии существует надежная система контроля за подобным экспортом. 

В МИД страны предположили, что гранаты попали в Беларусь контрабандным путем. 

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Все по теме:

Беларусь, Чехия, Протесты.

Автор:

Телеграф
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