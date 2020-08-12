Президент Литвы о ситуации в Беларуси: Нужно предпринять максимально срочные меры

По его словам, об этом шла речь во время его телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они также обсудили возможность провести встречу ЕС на уровне глав стран или министров.
"Мишель обещает вернуться с предложениями, то есть относительно возможности отправить представителя Евросоюза для прямых переговоров с властями Беларуси, организации министерской конференции на высоком уровне, как альтернатива - внеочередное заседание Евросовета", - рассказал Науседа в комментарии для СМИ.
По словам литовского президента, его страна готова стать посредников в решении возникшего в Беларуси кризиса.
"У нас немного времени, нужно предпринять максимально срочные меры для того, чтобы процесс был взят под контроль и вернулся в цивилизованные рамки", - заявил он.
"Литва готова стать посредником в этом вопросе. Нас обязывает наша историческая близость, соседство и факт того, что мы уже предоставили убежище для лидеров оппозиции. Мы не останемся равнодушными и примем все возможные меры для налаживания контактов со всеми сторонами, чтобы процесс посредничества был эффективным, так как он нуждается в нескольких составляющих. Прежде всего это готовность к разговору властей Беларуси, представительстве оппозиции и активной роли посредников", - сказал он.
Накануне Литва и Польша призвали ЕС провести внеочередной саммит из-за происходящего в Беларуси.
Массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
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