Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
НАПК о подписанном Зеленским законе об игорном бизнесе: Содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован
НАПК о подписанном Зеленским законе об игорном бизнесе: Содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Шахтер разгромил Базель на пути в полуфинал Лиги Европы
Шахтер разгромил Базель на пути в полуфинал Лиги Европы
Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал
Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал

Президент Литвы о ситуации в Беларуси: Нужно предпринять максимально срочные меры

Президент Литвы о ситуации в Беларуси: Нужно предпринять максимально срочные меры
Обновлено 02:13 Сегодня Телеграф
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Европейский союз рассматривает возможность направить представителя в Беларусь для прямых переговоров с властями.

По его словам, об этом шла речь во время его телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они также обсудили возможность провести встречу ЕС на уровне глав стран или министров. 

"Мишель обещает вернуться с предложениями, то есть относительно возможности отправить представителя Евросоюза для прямых переговоров с властями Беларуси, организации министерской конференции на высоком уровне, как альтернатива - внеочередное заседание Евросовета", - рассказал Науседа в комментарии для СМИ. 

 По словам литовского президента, его страна готова стать посредников в решении возникшего в Беларуси кризиса. 

"У нас немного времени, нужно предпринять максимально срочные меры для того, чтобы процесс был взят под контроль и вернулся в цивилизованные рамки", - заявил он. 

"Литва готова стать посредником в этом вопросе. Нас обязывает наша историческая близость, соседство и факт того, что мы уже предоставили убежище для лидеров оппозиции. Мы не останемся равнодушными и примем все возможные меры для налаживания контактов со всеми сторонами, чтобы процесс посредничества был эффективным, так как он нуждается в нескольких составляющих. Прежде всего это готовность к разговору властей Беларуси, представительстве оппозиции и активной роли посредников", - сказал он. 

Накануне Литва и Польша призвали ЕС провести внеочередной саммит из-за происходящего в Беларуси. 

Массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

Протесты в Беларуси: в одном из районов Минска строят баррикады (Видео)

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Литва, Гитанас Науседа.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению
02 Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
03 Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак
04 Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
05 Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Беларуси: в одном из районов Минска строят баррикады (Видео)
Протесты в Беларуси: в одном из районов Минска строят баррикады (Видео)
Кабмин решил поддержать украинских аграриев
Кабмин решил поддержать украинских аграриев
Штаб соперницы Лукашенко: Мы предлагаем начать диалог
Штаб соперницы Лукашенко: Мы предлагаем начать диалог
Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь