Протесты в Беларуси: в одном из районов Минска строят баррикады (Видео)

В Серебрянке после полуночи были слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат.
По сообщениям в соцсетях, в микрорайон направляется значительное число машин ОМОНа и карет скорой помощи.
Серебрянка pic.twitter.com/ADdqIC6j4O
— Нутелла (@nuitgal) August 11, 2020
В соцсетях также сообщают, что там много пострадавших.
Серебрянка. Люди противостоят ОМОНу. pic.twitter.com/cWbWjqoi4R
— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 11, 2020
Взрывы в микрорайоне "Серебрянка", Минск. Видео: Радио Свобода. Беларусь pic.twitter.com/5S2glRTP65
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 11, 2020
Серебрянка, SOS!!! Стреляют в человека и он падает. pic.twitter.com/RFaz6T3xDY
— Крис (@kryscina_by) August 11, 2020
В свою очередь, в микрорайонах Каменная горка и Уручье митингующих разогнали.
Серебрянка строят баррикады. pic.twitter.com/j4JV1bqvCF
— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 11, 2020
В Минске третий день подряд в разных частях города проходят акции протеста.
Первые протестные акции начались в Беларуси сразу после объявления экзит-полов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, которая накануне собирала многолюдные митинги, только около 7%. Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. Протестующие и силовики устраивали схватки, к митингующих применяли силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ.
По данным МВД Беларуси, в стране были задержаны около 3 тысяч людей. Только по официальным данным, пострадали около 50 гражданских и 39 силовиков.
Тихановская отказалась признавать предварительные результаты выборов. По ее словам, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов.