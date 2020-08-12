Протесты в Беларуси: в одном из районов Минска строят баррикады (Видео)

В микрорайоне Серебрянка в Минске, который стал одним из центров проходящих ночью акций протеста, демонстранты пытаются строить баррикады, пишет "Радио Свобода".

В Серебрянке после полуночи были слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат.

По сообщениям в соцсетях, в микрорайон направляется значительное число машин ОМОНа и карет скорой помощи.

В соцсетях также сообщают, что там много пострадавших.

Взрывы в микрорайоне "Серебрянка", Минск. Видео: Радио Свобода. Беларусь pic.twitter.com/5S2glRTP65 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 11, 2020

Серебрянка, SOS!!! Стреляют в человека и он падает. pic.twitter.com/RFaz6T3xDY — Крис (@kryscina_by) August 11, 2020

В свою очередь, в микрорайонах Каменная горка и Уручье митингующих разогнали.

В Минске третий день подряд в разных частях города проходят акции протеста.

Первые протестные акции начались в Беларуси сразу после объявления экзит-полов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, которая накануне собирала многолюдные митинги, только около 7%. Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. Протестующие и силовики устраивали схватки, к митингующих применяли силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ.

По данным МВД Беларуси, в стране были задержаны около 3 тысяч людей. Только по официальным данным, пострадали около 50 гражданских и 39 силовиков.

Тихановская отказалась признавать предварительные результаты выборов. По ее словам, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов.