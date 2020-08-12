Вопрос о Донбассе: Макрон с Путиным обсудили ситуацию

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, обсудив вопрос по урегулированию ситуации, возникшей на украинском Донбассе. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Сообщается, что речь шла о "различных аспектах урегулирования", в частности, была дана позитивная оценка подписанным 22 июля Трехсторонней контактной группой в Минске "Мерам по усилению режима прекращения огня".

Путин опять поднял свою любимую тему о том, что Украина должна "неукоснительно выполнять свои обязательства по политическим аспектам Минских договоренностей", а также "налаживать прямой диалог с Донецком и Луганском".

Стороны договорились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Макрона.

Также сообщалось, что глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию положения на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что вместо "особого статуса" Донбасса предлагает ввести "особый режим админуправления". Об этом он сообщил во время эфира одного из телеканалов.